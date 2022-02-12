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Забастовки против ковид-ограничений. Как прошли массовые акции в Австралии, Франции и Канаде

12 февраля 2022 15:09
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Массовые акции протеста против ковид-ограничений продолжают сотрясать мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии тысячи людей съехались в Канберру, чтобы выразить свое несогласие с требованием об обязательной вакцинации. Митингующие перекрыли улицы, нарушив спокойную жизнь города. Премьер Австралии обратился к демонстрантам с призывом не нарушать закон и не вступать в конфликт с полицией.  

Забастовки против ковид-ограничений. Как прошли массовые акции в Австралии, Франции и Канаде-1

На другом краю Земли, во Франции, протестующие против санитарных сертификатов по примеру канадских дальнобойщиков организовали свой караван свободы из 200 авто. Антиковидный пробег стартовал в Ницце и сейчас приближается к Парижу. Власти французской столицы заявили, что не потерпят протестных акций, пригрозив их участникам крупными штрафами и даже тюремными сроками.  

Забастовки против ковид-ограничений. Как прошли массовые акции в Австралии, Франции и Канаде-4

В самой Канаде дальнобойщики продолжают свой протест, держа в осаде погранпереходы на границе с США. В Оттаве и вовсе ввели чрезвычайное положение. Там грузовики перекрыли улицы города.  

Забастовки против ковид-ограничений. Как прошли массовые акции в Австралии, Франции и Канаде-7

В стране из-за демонстраций дальнобойщиков возникли перебои с доставкой товаров.  

# Акции протеста # Скотт Моррисон # Фотофакт

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