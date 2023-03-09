Утром в Тбилиси прошли массовые задержания протестующих

Новости Грузии. В Грузии не утихают протесты против принятия закона об иноагентах. В Тбилиси толпы протестующих пытались прорваться к парламенту, но были встречены полицейским спецназом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Стычки продолжались всю ночь. Ситуация в городе оставалась напряженной. Демонстранты возводили баррикады из скамеек и мусорных баков, бросали в полицейских пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Утром прошли массовые задержания. Как сообщили в МВД, сейчас ситуация в городе под контролем. Протесты в грузинской столице начались 7 марта из-за того, что парламент страны принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето, однако у парламента есть право его преодолеть.