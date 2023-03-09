Парламент Грузии отозвал законопроект об иноагентах на фоне протестов

На фоне масштабных протестных акций, которые проходят в Грузии, правящая партия страны отозвала законопроект об иноагентах из парламента.

Решение отозвать поддержанный законопроект принято без всяких предусловий. Такое заявление сделали в партии в четверг, 9 марта, приводит информацию ТАСС. Представители правящей партии намерены провести детальную разъяснительную работу с населением страны, зачем нужен закон об иностранных агентах. Грузия сохранит стабильность и будет продолжать шаги к Европе с достоинством, отмечается в заявлении.

Масштабные акции протеста начались в Грузии после 7 марта. Протестующие против закона об иноагентах накануне устроили в стране уличные беспорядки.