Прямой эфир

Стокгольм накрыла страшная снежная буря – объявлен предпоследний уровень опасности

09 марта 2023 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Снежная буря накрыла Стокгольм. В шведской столице объявлен предпоследний, оранжевый, уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стокгольм накрыла страшная снежная буря – объявлен предпоследний уровень опасности-1

Непогода вызвала неполадки в движении общественного транспорта. Некоторые автобусы на маршруты так и не вышли, а в двух аэропортах Стокгольма десятки рейсов задержаны или отменены. Жителям советуют по возможности оставаться дома. Как минимум в ближайшие два дня. По информации метеорологов, снегопад утихнет лишь к концу рабочей недели.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Урсула фон дер Ляйен: стоимость газа и электричества в Европе увеличилась на 300%
09 марта 2023 07:22

Урсула фон дер Ляйен: стоимость газа и электричества в Европе увеличилась на 300%

Разведка США заявила, что Россия обладает мощнейшим ядерным арсеналом
09 марта 2023 06:51

Разведка США заявила, что Россия обладает мощнейшим ядерным арсеналом

Десятки тысяч человек в Греции требуют прозрачного расследования трагедии на железной дороге
09 марта 2023 06:35

Десятки тысяч человек в Греции требуют прозрачного расследования трагедии на железной дороге