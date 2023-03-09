Стокгольм накрыла страшная снежная буря – объявлен предпоследний уровень опасности

Новости Швеции. Снежная буря накрыла Стокгольм. В шведской столице объявлен предпоследний, оранжевый, уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода вызвала неполадки в движении общественного транспорта. Некоторые автобусы на маршруты так и не вышли, а в двух аэропортах Стокгольма десятки рейсов задержаны или отменены. Жителям советуют по возможности оставаться дома. Как минимум в ближайшие два дня. По информации метеорологов, снегопад утихнет лишь к концу рабочей недели.