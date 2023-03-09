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Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии устроили уличные беспорядки

09 марта 2023 06:18
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Новости Грузии. В Грузии этой ночью, 9 марта, протестующие против закона об иностранных агентах устроили уличные беспорядки. Правоохранители использовали водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии устроили уличные беспорядки-1

На центральном проспекте Руставели в Тбилиси активисты стали собираться еще накануне, в обеденное время. Основная акция протеста началась вечером. В ней принимали участие представители разных сфер. По данным СМИ, это и оппозиционные силы, и участники неправительственных организаций, а также работники сферы культуры – актеры, писатели, ведущие телевидения.

Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии устроили уличные беспорядки-4

На центральной площади грузинской столицы были замечены и студенты местных вузов, рядовые граждане. Они несли в руках флаги ЕС и Грузии, а также плакаты, лозунги с надписями, что Грузия выбирает Европейский cоюз, а не Российскую Федерацию. Митингующие заявляют, что принятый в первом чтении закон об иностранных агентах является копией закона, который сейчас функционирует в Российской Федерации. Ночью на улицах начались беспорядки.

Протестующие против закона об иностранных агентах в Грузии устроили уличные беспорядки-7

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# Акции протеста # Новости Грузии # Фотофакт

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