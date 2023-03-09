Разведка США заявила, что Россия обладает мощнейшим ядерным арсеналом

Российская Федерация располагает мощнейшим ядерным вооружением, которое наращивает и совершенствует. Такая информация следует из отчета американской разведки, опубликованного в среду, 8 марта.

В докладе отмечается, что РФ в частности совершенствует «ракеты большой дальности», а также системы доставки, которые могут под водой миновать системы ПРО Соединенных Штатов, пишет ТАСС. Авторы подчеркивают, что Российская Федерация держит эти вооружения для сдерживания противников и риска эскалации военных действий.