Урсула фон дер Ляйен: стоимость газа и электричества в Европе увеличилась на 300%

Глава Еврокомиссии пожаловалась на рост цен в Европе. Летом 2022 года стоимость газа и электричества для европейских государств увеличилась на 300 %, рассказала Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виноват в этом, по ее мнению, конечно, Кремль. Ведь российская сторона сократила объемы поставок газа в Европу почти на 80 %. Однако о санкциях в адрес Москвы и потолке цен на российскую нефть глава Еврокомиссии решила не упоминать. Зато Урсула фон дер Ляйен поблагодарила европейцев за экономный подход к электроэнергии. Сократить ее потребление удалось на 20 %, заявила политик. Однако каким образом Европа смогла достичь таких показателей, снова не сказала. Например, швейцарцам грозила уголовная ответственность за перегрев домов зимой до температуры выше 19 градусов.