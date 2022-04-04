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Украина передала России проект предложений, который мог бы лечь в основу мирных договорённостей

04 апреля 2022 17:58
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Продолжаются российско-украинские переговоры. Они проходят в видеоформате. Известно, что украинская сторона передала Москве проект предложений, который может лечь в основу мирных договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина передала России проект предложений, который мог бы лечь в основу мирных договорённостей-1

Несмотря на продвигающийся переговорный процесс, ситуация в Донбассе остается напряженной. Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР и ЛНР около 20 раз. Больше всего боеприпасов было выпущено по Донецку. Силы ДНР при поддержке российской армии продолжают освобождение своих территорий. Центральная часть Мариуполя практически под контролем сил ДНР. В городе идет зачистка. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Украина передала России проект предложений, который мог бы лечь в основу мирных договорённостей-4

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

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