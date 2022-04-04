Украина передала России проект предложений, который мог бы лечь в основу мирных договорённостей

Продолжаются российско-украинские переговоры. Они проходят в видеоформате. Известно, что украинская сторона передала Москве проект предложений, который может лечь в основу мирных договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на продвигающийся переговорный процесс, ситуация в Донбассе остается напряженной. Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР и ЛНР около 20 раз. Больше всего боеприпасов было выпущено по Донецку. Силы ДНР при поддержке российской армии продолжают освобождение своих территорий. Центральная часть Мариуполя практически под контролем сил ДНР. В городе идет зачистка. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.