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«Даже на Западе многие адекватные люди не верят в это». Политолог о причастности России к ситуации в Буче

04 апреля 2022 17:29
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Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже на Западе многие адекватные люди не верят в это». Политолог о причастности России к ситуации в Буче-1

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):
Это не то что даже белыми нитками шито, это вообще никакими нитками не шито. Поэтому даже на Западе многие адекватные люди не верят в это. Надо при этом иметь в виду, что чем хуже будет ситуация для киевского националистического режима, тем больше будет подобных медиапровокаций, в том числе прежде всего при поддержке многих западных медиа. Отсюда, кстати, постоянные провокации в отношении Беларуси в информационном поле, в гибридном противостоянии. Политическая реклама в соцсетях с целью раскачать общество, запугать его, внушить русофобию, недоверие между нами.

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# Международная политика # Вячеслав Сутырин # Ксения Худолей # Фотофакт

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