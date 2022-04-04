«Даже на Западе многие адекватные люди не верят в это». Политолог о причастности России к ситуации в Буче

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):

Это не то что даже белыми нитками шито, это вообще никакими нитками не шито. Поэтому даже на Западе многие адекватные люди не верят в это. Надо при этом иметь в виду, что чем хуже будет ситуация для киевского националистического режима, тем больше будет подобных медиапровокаций, в том числе прежде всего при поддержке многих западных медиа. Отсюда, кстати, постоянные провокации в отношении Беларуси в информационном поле, в гибридном противостоянии. Политическая реклама в соцсетях с целью раскачать общество, запугать его, внушить русофобию, недоверие между нами.

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