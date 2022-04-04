От топлива пока не отключат? Как будет работать новая схема расчётов за газ, пояснили в Кремле

Экспорт голубого топлива из России остановить нельзя. К этой простой мысли постепенно приходят все больше европейских стран-потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, Латвийская газовая компания решила все-таки рассмотреть возможность оплаты российского газа в рублях. Оказывается, формально это не нарушает санкционный режим.