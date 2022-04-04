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От топлива пока не отключат? Как будет работать новая схема расчётов за газ, пояснили в Кремле

04 апреля 2022 17:47
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Экспорт голубого топлива из России остановить нельзя. К этой простой мысли постепенно приходят все больше европейских стран-потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, Латвийская газовая компания решила все-таки рассмотреть возможность оплаты российского газа в рублях. Оказывается, формально это не нарушает санкционный режим.

От топлива пока не отключат? Как будет работать новая схема расчётов за газ, пояснили в Кремле-1

Придерживаться прагматичной позиции намерены и в Словакии. Там также не исключают смену валюты во взаимных расчетах за топливо. И это неудивительно – на Москву приходится около 85 % всех поставок.

Тем временем в Кремле уточнили, как будет работать новая схема расчетов за газ: покупателей, которые не подтвердили оплату в рублях, пока не будут отключать от российского топлива, так как все расчеты произведут только в конце апреля или даже в начале мая.

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# Экономика # Фотофакт

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