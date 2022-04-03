«Мир заплатит за это растущими ценами на продукты питания и топливо». К чему приведёт ситуация в Украине?

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.
К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.
Тревогу бьют и гуманитарные миссии. Россия и Украина – главные житницы планеты. На их долю приходится четверть мирового экспорта пшеницы. Экономические же блокады и санкции рвут продовольственные цепочки, усложняют логистику и ведут к росту цен.
Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы:
Такова реальность: эта война затронула не только семьи в Украине. Украинские фермеры собирали достаточно урожая, чтобы накормить свою страну и 400 миллионов человек во всем мире. Теперь мир заплатит за это растущими ценами на продукты питания и топливо.
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