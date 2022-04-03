«Мир заплатит за это растущими ценами на продукты питания и топливо». К чему приведёт ситуация в Украине?

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку. К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.