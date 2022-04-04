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Россия вновь потребует созвать Совбез ООН по ситуации в Буче

04 апреля 2022 15:42
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Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия вновь потребует созвать Совбез ООН по ситуации в Буче-1

Видео и фото города, распространенные в интернете, носят сомнительный характер, однако проверять их на правдивость мировая дипломатия не спешит.

Россия вновь потребует созвать Совбез ООН по ситуации в Буче-4

Екатерина  Забенько, СТВ:
Громкие заявления о виновности российской армии прозвучали в первые часы после появления странных публикаций в интернете. А спустя сутки Сеть все больше ставит под удар репутацию западных политиков и медиа.

В МИД России прокомментировали видеокадры из Бучи. Подробности здесь.

# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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