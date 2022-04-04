Россия вновь потребует созвать Совбез ООН по ситуации в Буче

Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео и фото города, распространенные в интернете, носят сомнительный характер, однако проверять их на правдивость мировая дипломатия не спешит.

Екатерина Забенько, СТВ:

Громкие заявления о виновности российской армии прозвучали в первые часы после появления странных публикаций в интернете. А спустя сутки Сеть все больше ставит под удар репутацию западных политиков и медиа.