«Удар будет именно по промышленному сектору». Игорь Юшков рассказал, какое будущее ждёт Европу

Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России:

Мы видим, что энергокризис в Европе не только есть, но и будет развиваться в той же самой газовой сфере. Мы помним, что в первом полугодии 2022 года из России в полном объеме поступал газ, только с второго полугодия начинается существенное сокращение объемов поставки. А весь 2023 год они уже будут проходить пониженными объемными поставками. Значит, дефицит будет еще больше. И европейцам тоже надо понимать, что это история на несколько лет – где-то до 2025 года они будут проходить этот энергокризис. В этом плане перспективы деиндустриализации, потому что основной удар будет именно по промышленному сектору, а не по населению. Вот этот кризис будет колоссальным. Мне кажется, в Европе, может, до конца не осознают, насколько будет ущерб для индустрии. И Европа, может быть, перестанет быть индустриальным локомотивом, одним из центров индустрии в мире, а превратиться в общеевропейскую Испанию, где мало что производится, но уровень благосостояния относительно высокий.

Читайте также:

Почему России невыгодно повышать цену на нефть для Беларуси? Мнение доктора экономических наук

США начали осуждать страны ОПЕК. Чем американцам не угодила Саудовская Аравия?

Разрешил карнавал, аниме и дал больше прав женщинам. Кто такой Мухаммед бин Салман и на что надеется Байден?