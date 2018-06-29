Прямой эфир

Учёные: лечение у одного врача снижает смертность

29 июня 2018 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Учёные из Манчестерского и Эксетерского университетов пришли к выводу, что обращение к одному и тому же лечащему врачу снижает смертность.  

Как сообщает BMJ Open, учёные исследовали англоязычные научные статьи из девяти стран, в которых сообщалось о непрерывном лечении у одного врача. Анализировалась взаимосвязь между лечением у одного врача и смертностью. Всего было отобрано 22 статьи из 726.  

Норвежские учёные рассказали о климатических изменениях в Баренцевом море  

В 18 из 22 отобранных статей обнаруживается сходство: чем непрерывнее медицинская помощь одного и того же специалиста, тем ниже смертность от любых причин.  

Исследователи отметили, что при постоянном лечении у одного врача пациенты чувствуют большую удовлетворённость, у них улучшается здоровье, они серьёзнее относятся к приёму прописанных врачом лекарств, а также реже попадают в больницы.  

Учёные: среди людей с плохим зрением чаще встречаются умные, чем среди людей с хорошим зрением  

Учёные добавили, что подобная взаимосвязь прослеживается как с врачами общей практики, так и с узкоспециализированными медработниками.  

Летом 2018 года в студии программы «Большой город» на СТВ шёл диалог о развитии медицины в Минске.  

«По данным статистики за 2017 год по сравнению с прошлым на 1,4% снизилась общая заболеваемость» (здесь подробности).  

# Ученые

Другие новости рубрики

Все новости
В Кыргызстане подозревают вспышку сибирской язвы: госпитализированы 13 человек
29 июня 2018 09:19

В Кыргызстане подозревают вспышку сибирской язвы: госпитализированы 13 человек

Пожар на складах с химическими отходами в Литве: кадры с места событий
29 июня 2018 09:13

Пожар на складах с химическими отходами в Литве: кадры с места событий

На Бали снова закрыт аэропорт: отменено около 450 рейсов
29 июня 2018 09:08

На Бали снова закрыт аэропорт: отменено около 450 рейсов