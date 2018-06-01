Учёные: среди людей с плохим зрением чаще встречаются умные, чем среди людей с хорошим зрением

Новости Шотландии. Учёные Эдинбургского университета изучили генетику людей, которые обладают интеллектом выше среднего. Также они проверили распространённый миф, что люди в очках являются более умными.

Как сообщает Nature Communications, исследователи проанализировали более 300 тысяч человек от 16 до 102 лет. На их основе были отобраны 148 независимых генетических локусов, которые влияли на когнитивные способности.

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В ходе исследования подтвердилась связь между плохим зрением и высоким уровнем интеллекта. В большей степени учёные обращали внимание на близорукость. Более умные люди чаще нуждаются в коррекции зрения. Однако это обусловлено не только генетикой, но и взаимосвязью между учёбой и ухудшением зрения.

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Тем не менее, исследователи обнаружили перекрытие между генами, которые отвечают за общую когнитивную функцию, время реакции, зрение, гипертонию и долгожительство. Зачастую у высокоинтеллектуальных людей лучше скорость реакции, хуже зрение, они менее подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний и обладают большей продолжительностью жизни.

Летом 2016 года учёные из Великобритании создали алгоритм, который определяет уровень интеллекта человека по его фото в соцсети.