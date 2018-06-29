В Кыргызстане подозревают вспышку сибирской язвы: госпитализированы 13 человек

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 13 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 13 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все эти люди контактировали с животным, у которого было выявлено опасное заболевание. У пациентов диагноз пока не подтвержден – результаты анализов еще не готовы.
Однако в почве с места выпаса животных были обнаружены споры сибирской язвы. Все госпитализированные получают профилактическое лечение.