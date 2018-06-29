На Бали снова закрыт аэропорт: отменено около 450 рейсов

Новости Индонезии. Международный аэропорт на индонезийском острове Бали вновь закрыт из-за активности вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности отменено около 450 авиарейсов, что затронуло не менее 75 тысяч человек.
Новости Индонезии. Международный аэропорт на индонезийском острове Бали вновь закрыт из-за активности вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности отменено около 450 авиарейсов, что затронуло не менее 75 тысяч человек.
Агунг выбросил столб пепла и дыма высотой 2,5 километра. Сейчас полеты вблизи огнедышащего гиганта опасны, поскольку вулканический пепел может вывести из строя двигатели.