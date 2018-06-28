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Норвежские учёные рассказали о климатических изменениях в Баренцевом море

28 июня 2018 11:39
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Новости Норвегии. В северной части Баренцева моря происходят резкие климатические изменения. К такому выводу пришли учёные из Норвегии.  

Как сообщает Natural Climate Change, в последние десятилетия повышение температуры наблюдается по всей Арктике, но наиболее заметно потепление в Баренцевом море.  

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Учёные анализировали данные с 1970 года по 2016 год. С середины 2000-ых годов объём пресной воды, которая поступает в море из-за таяния ледников, постепенно снижается. Вместе с тем к северу поднимается более тёплая и более солёная вода, что препятствует образованию льда.  

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Исследователи сообщают, что если так продолжится, то произойдут изменения в экосистеме Баренцева моря. Учёные отмечают, что неизвестно, как отреагируют привыкшие к более холодной и менее солёной воде морские обитатели.  

В целом, исследователи не утверждают, что происходящее несёт какую-либо угрозу, а просто анализируют сложившуюся ситуацию.  

Летом 2018 года учёные сообщили о повышении скорости таяния ледников.  

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# Ученые

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