Норвежские учёные рассказали о климатических изменениях в Баренцевом море

Новости Норвегии. В северной части Баренцева моря происходят резкие климатические изменения. К такому выводу пришли учёные из Норвегии.

Как сообщает Natural Climate Change, в последние десятилетия повышение температуры наблюдается по всей Арктике, но наиболее заметно потепление в Баренцевом море.

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Учёные анализировали данные с 1970 года по 2016 год. С середины 2000-ых годов объём пресной воды, которая поступает в море из-за таяния ледников, постепенно снижается. Вместе с тем к северу поднимается более тёплая и более солёная вода, что препятствует образованию льда.

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Исследователи сообщают, что если так продолжится, то произойдут изменения в экосистеме Баренцева моря. Учёные отмечают, что неизвестно, как отреагируют привыкшие к более холодной и менее солёной воде морские обитатели.

В целом, исследователи не утверждают, что происходящее несёт какую-либо угрозу, а просто анализируют сложившуюся ситуацию.

Летом 2018 года учёные сообщили о повышении скорости таяния ледников.