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О развитии медицины в Минске: «Большой город»

19 июня 2018 08:28
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Новости Беларуси. В честь профессионального праздника медиков в студии программы «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.

Говоря о медицинском обслуживании, минчанам есть чем гордиться. Лучшие специалисты и современные клиники. Система оказания медпомощи выстроена и постоянно совершенствуется.

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# Медицина # Здоровье # Сергей Малышко

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