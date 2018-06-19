О развитии медицины в Минске: «Большой город»

Новости Беларуси. В честь профессионального праздника медиков в студии программы «Большой город» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко.
Говоря о медицинском обслуживании, минчанам есть чем гордиться. Лучшие специалисты и современные клиники. Система оказания медпомощи выстроена и постоянно совершенствуется.
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