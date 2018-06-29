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Пожар на складах с химическими отходами в Литве: кадры с места событий

29 июня 2018 09:13
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Новости Латвии. Латвийские пожарные пытаются ликвидировать крупное возгорание на складах с опасными химическими отходами. В операции задействованы более 30 расчетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на складах с химическими отходами в Литве: кадры с места событий-1

Пламя вспыхнуло в городе Олайне. Специалисты боролись с огнем всю ночь. Пока возгорание удалось лишь локализовать. Его площадь составляет 1500 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Пожар на складах с химическими отходами в Литве: кадры с места событий-4

# Пожар # Фотофакт

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