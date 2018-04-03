Учёные: красное мясо может спровоцировать рак

Новости Великобритании. Учёные из Лидского университета выяснили, что диета без красного мяса снижает риск развития рака желудка.

Как сообщает MedicalXpress, в ходе исследования взаимосвязи здоровья и питания медработники изучили данные 32 147 британок, которые наблюдались в среднем 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 женщин диагностировали рак прямой кишки.

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Наблюдаемые, употреблявшие красное мясо, оказались более подвержены раку прямой кишки в сравнении с теми, кто питался мясом птицы, рыбой или вообще не ел мясо.

Считается, что каждый пятый случай развития рака кишечника в Великобритании связан с употреблением красного мяса. Предполагается, что к 2030 году будет не менее 20 миллионов новых случаев колоректального рака.

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Отмечается, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы обеспечить полезной информацией людей, заболевших раком. Также данные будут полезны тем, кто старается избежать развития заболевания.

Весной 2018 года учёные из Университета Лестера доказали полезность «диеты для бедных».