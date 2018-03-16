Прямой эфир

Учёные из Великобритании рассказали о полезности «диеты для бедных»

16 марта 2018 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Учёные из Университета Лестера доказали полезность «диеты для бедных».  

Как сообщает The Royal Society of Medical Journals, эта диета не только помогает похудеть, но и насыщает организм всеми необходимыми питательными веществами.  

Во второй половине 19 века диета включала в себя овощи, зерновые и молочные продукты, рыбу, мясо, яйца. Основой рациона был белый хлеб, сделанный из пшеничной муки. В бедных семьях чаще всего пили чай с сахаром без молока. Отмечается, что диета схожа со средиземноморской.  

Ученые: есть углеводы на ужин – полезно  

Таким образом питались малообеспеченные люди в некоторых районах Англии, в Шотландии и на западе Ирландии. Эти регионы показали самый низкий уровень смертности в Великобритании. Люди реже умирали от инфекций и туберкулёза.

Летом 2016 года были названы 5 продуктов, которые помогают похудеть  

В качестве ещё одного доказательства полезности подобной диеты учёные изучили рост призывников того времени. В первой половине 19 века новобранцы из северных районов Англии, сельской местности Шотландии и Ирландии были выше южных коллег.  

Зимой 2018 года учёные рассказали о новой возможности сбросить вес.  

Регулярное употребление борща помогает похудеть – подробности здесь.  

# Ученые

Другие новости рубрики

Все новости
Елизавета II дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл
16 марта 2018 09:22

Елизавета II дала согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл

2,5 тонн кокаина изъяли португальские и испанские правоохранители
16 марта 2018 09:17

2,5 тонн кокаина изъяли португальские и испанские правоохранители

В Мадриде в массовых беспорядках пострадали свыше 10 человек. Жители винят полицейских в смерти выходца из Африки
16 марта 2018 08:59

В Мадриде в массовых беспорядках пострадали свыше 10 человек. Жители винят полицейских в смерти выходца из Африки