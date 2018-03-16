Учёные из Великобритании рассказали о полезности «диеты для бедных»

Новости Великобритании. Учёные из Университета Лестера доказали полезность «диеты для бедных».

Как сообщает The Royal Society of Medical Journals, эта диета не только помогает похудеть, но и насыщает организм всеми необходимыми питательными веществами.

Во второй половине 19 века диета включала в себя овощи, зерновые и молочные продукты, рыбу, мясо, яйца. Основой рациона был белый хлеб, сделанный из пшеничной муки. В бедных семьях чаще всего пили чай с сахаром без молока. Отмечается, что диета схожа со средиземноморской.

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Таким образом питались малообеспеченные люди в некоторых районах Англии, в Шотландии и на западе Ирландии. Эти регионы показали самый низкий уровень смертности в Великобритании. Люди реже умирали от инфекций и туберкулёза.

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В качестве ещё одного доказательства полезности подобной диеты учёные изучили рост призывников того времени. В первой половине 19 века новобранцы из северных районов Англии, сельской местности Шотландии и Ирландии были выше южных коллег.

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