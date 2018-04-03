Цирковой слон погиб в ДТП в Испании

Новости Испании. Испанская полиция проводит проверку по факту ДТП вблизи города Посо-Каньяда, трасса перекрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь перевернулся грузовик, перевозивший цирковых слонов. По предварительным данным, авария произошла при попытке обгона. В результате инцидента серые гиганты оказались на дороге. Один из них погиб от полученных травм. Остальным потребовалась помощь ветеринаров.