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Цирковой слон погиб в ДТП в Испании

03 апреля 2018 09:22
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Новости Испании. Испанская полиция проводит проверку по факту ДТП вблизи города Посо-Каньяда, трасса перекрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цирковой слон погиб в ДТП в Испании-1

Здесь перевернулся грузовик, перевозивший цирковых слонов. По предварительным данным, авария произошла при попытке обгона. В результате инцидента серые гиганты оказались на дороге. Один из них погиб от полученных травм. Остальным потребовалась помощь ветеринаров.

Цирковой слон погиб в ДТП в Испании-4

# Правила содержания домашних животных # Фотофакт

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