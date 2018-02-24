Учёные: кислые напитки и соленья повышают риск эрозии зубов

Новости Великобритании. Результаты нового исследования учёных из Великобритании утверждают, что кислые напитки могут нанести вред зубам.

Как сообщает British Dental Journal, на здоровье зубов влияет частота употребления кислой жидкости, а также её температура и время нахождения во рту. Риск эрозии зубов повышают напитки с фруктовым соком или ароматизаторами, соленья и кислые сахаросодержащие сладости.

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Американские учёные исследовали эрозионный потенциал 379 продаваемых безалкогольных напитков. Они определили, что 39% были чрезвычайно эрозивными, 54% можно считать эрозивными, и только 7% были идентифицированы как минимально эрозивные. Они пришли к выводу, что наиболее опасен лимонный сок, а за ним идёт кола.

Учёные Великобритании обращают внимание и на привычки людей. Например, большому риску подвержены дегустаторы вин. Менее известны примеры дальнобойщиков и геймеров, которые употребляют много напитков и могут долго держать их во рту.

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Люди, которые более 10 минут подряд пьют кислые напитки, в 2,9 раза чаще имеют тяжелый эрозионный износ зубов. А регулярное употребление фруктов более 10 минут подряд в 12 раз повышает риск развития заболевания. Исследователи отмечают, что лучше есть фрукты во время приёма пищи, а не в промежутках между ними. В этом случае кислотность фруктов практически не влияет на зубы.

Учёные пришли к выводу, что снизить риск эрозии зубов помогают молоко, сыр, фторсодержащие продукты и жевание жвачки без сахара. Последняя стимулирует слюноотделение, что положительно сказывается на зубах.

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