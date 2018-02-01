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Учёные: употребление подсолнечного масла вредит печени

01 февраля 2018 14:02
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Международная группа учёных в рамках сотрудничества с Университетом Гранады выяснила, что употребление подсолнечного масла или рыбьего жира в долгосрочной перспективе может навредить печени и вызвать неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

Как сообщает Medicalxpress со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry, эта болезнь может способствовать развитию других заболеваний, в том числе циррозу и раку печени. Их распространённость повышается с возрастом: от 1-3% у детей до 39-40% у людей старше 40 лет.

В ходе комплексных анализов выяснилось, что тип накапливаемого жира зависит от употребляемого масла. Изучалось влияние трёх типов масел: оливкового, растительного и рыбьего жира.

Получив результаты, учёные пришли к выводу, что для организма безопаснее всего оливковое масло. Подсолнечное масло может вызывать фиброз и ультраструктурные изменения.

Рыбий жир может ускорить старение или вызвать рак.

В январе этого года стало известно об очередных исследованиях учёных в области питания. Результаты оказались неожиданными.

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# Ученые # калейдоскоп # Еда

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