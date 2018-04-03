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«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут

03 апреля 2018 09:26
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Новости Франции. Вечером 3 апреля железнодорожное сообщение междугородних и пригородных поездов будет практически полностью остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На маршрут не выйдут 90% составов.

«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут-1

Таким образом профсоюзы выступают против грядущей реформы в отрасли. Власти намерены открыть железнодорожный сектор для конкуренции; возможность приватизации госкомпании управляющей железными дорогами страны, а также упразднение «особого» статуса для новых сотрудников.

«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут-4

Работники могут лишиться пожизненной гарантии сохранения рабочего места, возможности рано выйти на пенсию и бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом.

# Забастовка # Фотофакт

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