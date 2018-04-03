«Чёрный вторник». Во Франции 90% поездов не выйдут на маршрут

Новости Франции. Вечером 3 апреля железнодорожное сообщение междугородних и пригородных поездов будет практически полностью остановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На маршрут не выйдут 90% составов.

Таким образом профсоюзы выступают против грядущей реформы в отрасли. Власти намерены открыть железнодорожный сектор для конкуренции; возможность приватизации госкомпании управляющей железными дорогами страны, а также упразднение «особого» статуса для новых сотрудников.