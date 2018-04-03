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Комиссаром Совета Европы по делам человека впервые стала женщина

03 апреля 2018 09:11
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Новости мира. Дунья Миятович – уроженка Боснии и Герцеговины, до этого долгое время была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Комиссаром Совета Европы по делам человека впервые стала женщина-1

В новой должности её утвердили на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. За кандидатуру Миятович во втором туре проголосовали 107 представителей парламентов.

# Европарламент # Фотофакт

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