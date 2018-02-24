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В ЕС планируют ввести налог на богатство

24 февраля 2018 14:08
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Новости Европы. В Евросоюзе может появиться налог на богатство. С таким предложением выступил премьер-министр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС планируют ввести налог на богатство -1

Данная мера должна помочь ЕС восполнить потери бюджета после выхода Великобритании из объединения. В противном случае придется сократить расходы на финансирование социальных программ. Размер бюджета Евросоюза на год составляет около 150 миллиардов евро.

В ЕС планируют ввести налог на богатство -3

Из них, около 13 миллиардов ежегодно вносила Великобритания. Теперь лидерам 27-ми стран предстоит выработать новый финансовый план, от которого будет зависеть размер годового бюджета.

В ЕС планируют ввести налог на богатство -5

В ЕС планируют ввести налог на богатство -7

# Налоги # Фотофакт

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