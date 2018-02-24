В ЕС планируют ввести налог на богатство

Новости Европы. В Евросоюзе может появиться налог на богатство. С таким предложением выступил премьер-министр Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная мера должна помочь ЕС восполнить потери бюджета после выхода Великобритании из объединения. В противном случае придется сократить расходы на финансирование социальных программ. Размер бюджета Евросоюза на год составляет около 150 миллиардов евро.