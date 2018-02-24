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В результате мощного снегопада в Хорватии заблокированы автотрассы

24 февраля 2018 14:03
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Новости Хорватии. Мощный снегопад заблокировал автотрассы в Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате мощного снегопада в Хорватии заблокированы автотрассы -1

Наиболее сложная ситуация сложилась в северо-западной части страны, территория которой покрыта невысокими горами. Многие автомобилисты попали в снежный плен. Помощь оказывают коммунальные службы и военные. Закрыта и часть основной дороги вдоль Адриатического побережья.

В результате мощного снегопада в Хорватии заблокированы автотрассы -3

В ряде школ Хорватии отменены занятия. Также из-за снежных заносов нарушено железнодорожное сообщение. Немного лучше картина в Италии. Однако и там для расчистки дорог и улиц от снега выведена практически вся техника. Настоящая зима царит также в Греции и Румынии.

В результате мощного снегопада в Хорватии заблокированы автотрассы -5

В результате мощного снегопада в Хорватии заблокированы автотрассы -7

# Снегопады # Фотофакт

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