В результате мощного снегопада в Хорватии заблокированы автотрассы

Наиболее сложная ситуация сложилась в северо-западной части страны, территория которой покрыта невысокими горами. Многие автомобилисты попали в снежный плен. Помощь оказывают коммунальные службы и военные. Закрыта и часть основной дороги вдоль Адриатического побережья.

В ряде школ Хорватии отменены занятия. Также из-за снежных заносов нарушено железнодорожное сообщение. Немного лучше картина в Италии. Однако и там для расчистки дорог и улиц от снега выведена практически вся техника. Настоящая зима царит также в Греции и Румынии.