В новом исследовании учёные выяснили, что борщ помогает похудеть

Новости Великобритании. Учёные Великобритании провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что борщ способствует похудению.

По сведениям Национального медицинского университета Великобритании, причиной тому являются томаты и свекла. Авторы исследования, Денис Мур и Эндрю Ригал, обратили внимание на полезность свекольного сока, который выделяется при приготовлении жареной или пареной свеклы.

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Для проведения эксперимента было приглашено около 100 девушек разных возрастов. Им предлагалось четыре раза в неделю есть борщ со свеклой или томатами. При этом одной свеклы хватало на 2-3 порции супа. Эксперимент длился месяц.

Результаты подтвердили предположение исследователей. Хотя участницы потребляли больше калорий, чем обычно, практически всем удалось похудеть. Семь участниц смогли сбросить около 10 кг за месяц. 26% похудели на 5-10 кг, 47% – на 2-5 кг и ещё 20% сбросили 0,5-2 кг.

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Учёные сделали вывод, что борщ может помочь похудеть, даже без интенсивных физических нагрузок и диет.

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