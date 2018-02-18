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В новом исследовании учёные выяснили, что борщ помогает похудеть

18 февраля 2018 07:14
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Новости Великобритании. Учёные Великобритании провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что борщ способствует похудению.  

По сведениям Национального медицинского университета Великобритании, причиной тому являются томаты и свекла. Авторы исследования, Денис Мур и Эндрю Ригал, обратили внимание на полезность свекольного сока, который выделяется при приготовлении жареной или пареной свеклы.  

А ещё помидоры помогают снять стресс. Зимой 2017 года в Чили прошли томатные бои  

Для проведения эксперимента было приглашено около 100 девушек разных возрастов. Им предлагалось четыре раза в неделю есть борщ со свеклой или томатами. При этом одной свеклы хватало на 2-3 порции супа. Эксперимент длился месяц.  

Результаты подтвердили предположение исследователей. Хотя участницы потребляли больше калорий, чем обычно, практически всем удалось похудеть. Семь участниц смогли сбросить около 10 кг за месяц. 26% похудели на 5-10 кг, 47% – на 2-5 кг и ещё 20% сбросили 0,5-2 кг.  

Летом 2016 года были названы 5 продуктов, которые помогают похудеть   

Учёные сделали вывод, что борщ может помочь похудеть, даже без интенсивных физических нагрузок и диет.  

В январе этого года стало известно, что есть углеводы на ужин полезно.  

Употребление углеводов на ночь тренирует организм – здесь подробнее.  

# Ученые # Еда # Денис Мур # Эндрю Ригал

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