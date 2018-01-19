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Ученые: есть углеводы на ужин – полезно

19 января 2018 09:42
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Новости Великобритании. Учёные Великобритании пришли к выводу, что можно есть углеводы на ночь. Исследование проводилось под руководством доктора Коллинса из университета Суррея.

Как сообщает BBC News, после углеводных ужинов средний уровень глюкозы в крови ниже, чем после углеводных завтраков.

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Для исследования набрали здоровых добровольцев, чтобы посмотреть, насколько хорошо их организм будет усваивать углеводы. Эксперимент проходил в три этапа. В первые пять дней добровольцы ели много углеводов на завтрак. Во втором этапе углеводы равномерно распределялись в течение всего дня. В заключительные пять дней участники эксперимента ели ужины с высоким содержанием углеводов.

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Доктор Адам Коллинс, исследователь:
Мне всегда казалось разумным, что наш организм лучше усваивает углеводы, если у нас впереди целый день активности. Но мы на самом деле не знаем, что случится, если вы будете есть углеводы на ужин. Такое исследование никогда раньше не проводилось. Мне интересно наблюдать за происходящим.

Ученые: есть углеводы на ужин – полезно-1

Изображение носит иллюстративный характер

В результате исследования выяснилось, что уровень сахара в крови после насыщенного углеводами ужина на треть ниже, чем после углеводного завтрака. Употребление углеводов на ночь тренирует организм.

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По словам доктора Адама, не так важно, когда вы едите высокоуглеводную пищу. Главное – не переедать и давать организму время на усвоение предыдущей порции углеводов.

Скоро Доктор Коллинс запустит более масштабное исследование, чтобы получить достоверные данные.

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# Еда # калейдоскоп

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