В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны

Новости Китая. Предлагаем полюбоваться живописными видами Китая, где в это время в сливовых цветах утопает один из старейших ботанических садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Предлагаем полюбоваться живописными видами Китая, где в это время в сливовых цветах утопает один из старейших ботанических садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 50 тысяч деревьев покрылись крохотными пушистыми цветами. Их белые лепестки похожи на падающий снег, именно поэтому парк называют снежным морем. Окунуться в аромат цветов и насладится восхитительным зрелищем стремится огромное количество горожан и туристов.