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В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны

24 февраля 2018 14:30
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Новости Китая. Предлагаем полюбоваться живописными видами Китая, где в это время в сливовых цветах утопает один из старейших ботанических садов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-1

Более 50 тысяч деревьев покрылись крохотными пушистыми цветами. Их белые лепестки похожи на падающий снег, именно поэтому парк называют снежным морем. Окунуться в аромат цветов и насладится восхитительным зрелищем стремится огромное количество горожан и туристов.

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-3

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-5

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-7

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-9

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-11

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-13

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-15

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны-17

# Растения и цветы # Фотофакт

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