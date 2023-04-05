«У нас сегодня проходит священная война». За что борется Чеченская Республика в СВО? Рассказал Ахмед Дудаев

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Григорий Азаренок, СТВ:

Феномен информационной войны, когда подразделения «Ахмат», когда Telegram-канал Рамзана Кадырова своей правдой и искренностью бьют этот многомиллионный конгломерат западной пропаганды. Реальность мы черпаем из этих источников. Расскажите секрет информационного успеха ваших подразделений, Чеченской Республики в борьбе и на фронте, и с международным терроризмом, и за умы граждан. Ведь раскачка идет и по национальному, и по религиозному признакам. А вы это все купируете.

Ахмед Дудаев, помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

Я могу сказать о следующем факторе, который играет ключевую роль. Сегодня Рамзан Ахматович и все жители Чеченской Республики – все мы прекрасно понимаем, что мы сегодня ведем борьбу за нашу религию, за религиозные ценности, за традиции, обычаи. В республике стопроцентная поддержка. Регион занимает первое место в РФ среди всех субъектов по уровню доверия и к федеральной власти, и к региональной власти. Сегодня есть четкое понимание у жителей республики, и я всегда это подчеркиваю в своих выступлениях, что представители нашего общества, жители Чеченской Республики, – мы более четко, более глубоко понимаем, с чем мы боремся, потому что мы проходили через все это. Мы проходили через эти испытания. Сегодня каждый житель (пожилые люди, молодые)... Еженедельно из региона по два батальона отправляется в зону СВО. Здесь огромное желание и рвение у людей принять хоть какое-то участие в данной спецоперации, потому что мы определенно боремся с распространением этой идеологии сатанизма, видим, что происходит в западных странах, когда они оскорбляют религиозные чувства верующих, когда они оскверняют религиозные храмы, священные писания, любимых пророков.

Ахмед Дудаев:

Во Франции нарисовали карикатуры на нашего любимого пророка. В центре города Грозный вышли на митинг более миллиона человек Чеченской Республики. Чтобы вы понимали, здесь население региона – около 1 миллиона 500 тысяч человек, и на митинг вышло около миллиона. Получается, кроме детей или пожилых людей, которые не могут ходить, все жители республики вышли на центральную площадь нашей столицы, и мы молили всевышнего дать нам возможность бороться с этим сатанизмом на любом поле боя. Мы молили всевышнего, и сегодня мы считаем, что всевышний ответил на нашу мольбу, что сегодня нам предоставлена отличная возможность. Как мы знаем, Украина – это такая черная дыра, которая притянула нечисть из всех стран, в том числе чеченоговорящая, то есть нам предоставлена отличная возможность. И женщины, и пожилые люди… Я периодически присутствую, когда из Грозного вылетает борт добровольцами. Нам приходится людей пожилого возраста, людей, у которых проблемы со здоровьем, уговаривать, чтобы они поехали домой, что в случае необходимости им поступит приказ. Все представители всех министерств и ведомств интегрированы в достижение поставленных целей в процессе СВО. Например, сотрудники СМИ присутствуют в зоне спецоперации, представители Духовного управления мусульман, религиозные деятели присутствуют, читают там проповеди для наших бойцов. Представители Министерства культуры Чеченской Республики выступают на передовой. То есть каждое министерство, ведомство – все мы сегодня просыпаемся и засыпаем только с одной мыслью: кто какое участие может принять для эффективного достижения поставленных целей. Здесь стопроцентное понимание, что мы защищаем наши религиозные ценности.