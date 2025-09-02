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Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти»

02 сентября 2025 07:25
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Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти»-0

Президент США Дональд Трамп опроверг появившиеся слухи о своей смерти, сообщив, что чувствует себя хорошо. Об этом пишет ТАСС.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», – написал лидер Штатов в Truth Social.

Причиной слухов стало его 2-дневное непоявление на публике, вызвавшее активное обсуждение в соцсетях. Хэштег #whereistrump (с англ. – где Трамп) стал одним из наиболее популярных, а сообщения о его якобы смерти привлекли внимание более чем миллиона пользователей.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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