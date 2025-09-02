Литва начинает военные учения с участием 17 тыс. военнослужащих

Осенью Литва собирается провести масштабные военные учения, в которых примет участие до 17 000 солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование армии балтийской республики.

Цель – проверка готовности войск к обороне совместно с НАТО. Учения станут реакцией на белорусско-российские маневры и охватят как армейские полигоны, так и гражданские территории.

В рамках учений в страну прибудут около 2 тысяч германских военнослужащих из бригады, которую планируется разместить в стране на постоянной основе к 2030 году.

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