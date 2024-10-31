Трамп прокатился на мусоровозе после оскорблений Байдена

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп отправился кататься на мусоровозе после заявления Джо Байдена, который назвал приверженцев республиканского кандидата отбросами. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп назвал заявление Байдена позором. Телеканалы Америки сняли Трампа в светоотражающем жилете на сиденье грузовика с надписью «Трамп». Он заявил, что мусорная машина была посвящена Камале Харрис и Джо Байдену.

Прежде Байден окрестил сторонников экс-главы государства и кандидата от Республиканской партии на грядущих выборах президента Дональда Трампа отбросами.