«Интер» разгромил «Эмполи» в матче итальянской Серии А

В поединке Серии А миланский «Интер» разгромил «Эмполи» со счетом 3:0. Давиде Фраттези отметился дублем, а Лаутаро Мартинес забил третий гол. «Эмполи» с 31-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Сабы Гогличидзе. Об этом пишет РИА Новости.

В другом матче дня «Венеция» обыграла «Удинезе» со счетом 3:2 благодаря голам Йоэля Похьянпало с пенальти и Ханса Николусси-Кавилья. «Удинезе» вел в два мяча, но на 53-й минуте остался в меньшинстве после удаления Исаака Туре.

«Интер» увеличил свою беспроигрышную серию до 5 матчей, набрав 21 очко и заняв второе место в турнирной таблице. «Удинезе» идет на седьмой позиции, «Венеция» – на 18-й, а «Эмполи» – на 11-й.