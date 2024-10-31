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В Латвии вступил в силу запрет на перемещение машин с белорусскими номерами

31 октября 2024 08:37
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В Латвии с этого дня вступил в силу запрет, согласно которому авто с белорусскими номерами больше не смогут пересекать границу и передвигаться по территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии вступил в силу запрет на перемещение машин с белорусскими номерами-2

Это касается машин вместимостью менее 10 человек. Есть исключения, но список краток. Ограничения не коснутся международных туристических автобусов регулярного сообщения, дипломатических и консульских автомобилей. 

Владельцы машин с белорусскими номерами, которые до этого момента находились на территории Латвии, должны были пройти перерегистрацию или покинуть страну. У тех, кто этого не сделал, авто просто-напросто конфискуют. Такое решение латвийских властей негативно скажется на обычных людях, путешественниках, туристах и тех, кто ездит в страну к родственникам.

# Международная политика

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