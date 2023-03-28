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Трамп призвал Штаты молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

28 марта 2023 08:46
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Теперь мы играем с опасными штуками, эту ситуацию спровоцировали мы, заявил бывший глава Белого дома Трамп, комментируя решение Путина разместить ТЯО на территории Беларуси.

Трамп призвал Штаты молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси-1

Экс-президент Штатов обвинил власть США в некомпетентности и призвал теперь молиться, пишет РИА Новости. Как ранее сообщалось, в конце минувшей недели президент РФ Путин сообщил, что на высшем уровне достигнуто согласие на размещение тактического ядерного оружия России на белорусской территории. На решение Минска и Москвы ЕС пообещал ответить санкциями, несмотря на то, что такая договоренность – это ответ на вызовы и угрозы, которые сам коллективный Запад и создает.

«Это новая эскалация, новые риски». Почему Европа испугалась размещения ядерного оружия в Беларуси?

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин

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