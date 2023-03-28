На сайте Зеленского появилась петиция о запрете применения снарядов с обеднённым ураном

Украинцы выступают против применения боеприпасов с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать Киеву. Соответствующая петиция размещена на сайте украинского президента Зеленского.

Использование таких снарядов – преступление против людей и планеты, это недопустимо, такой посыл содержится в петиции, пишет РИА Новости. Документ опубликован в понедельник, 27 марта. Сообщается, что для того, чтобы петиция была рассмотрена, под ней должно стоять двадцать пять тысяч голосов.

Как ранее сообщалось, Великобритания заявила о намерении поставить Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Это опасное оружие способно нанести непоправимый вред как людям, так и территории, где такие снаряды могут быть использованы.