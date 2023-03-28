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Трамп: конфликту в Украине нужно положить конец прямо сейчас

28 марта 2023 07:02
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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский кризис должен быть завершен безотлагательно, сообщив, что может остановить этот конфликт в течение двадцати четырех часов.

Трамп: конфликту в Украине нужно положить конец прямо сейчас-1

У власти люди, которые не знают, что делают, приводит слова Трампа РИА Новости. Экс-президент заявил, что, если конфликт не закончится, он положит ему конец сам. По его словам, это сделать достаточно просто: переговорить с президентами РФ и Украины. Раскрывать детали своего плана, как и ранее, Трамп не стал, аргументируя это тем, что в таком случае он не сработает.

Трамп также заявил, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если конфликт не будет прекращен, сообщает ТАСС. Бывший глава Белого дома прогнозирует, что до президентских выборов в Штатах в 2024 году подвижек для его разрешения не будет.

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# Международная политика # Дональд Трамп

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