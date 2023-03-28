В Словакии всё меньше поддерживают Украину – жители отмечают негативное влияние такого гостеприимства

В Словакии все меньше поддерживают Украину. Речь как о материальном, так и моральном аспекте. Об этом заявила президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зузана Чапутова отметила, что военная поддержка Киева вечно продолжаться не может. Ведь источники не бесконечны. К тому же общественность все чаще выступает против. Ослабление поддержки Украины заметно повсеместно, но в Словакии особенно сильно, подчеркнула Чапутова. И добавила, что хотя страна и приняла украинских беженцев, сегодня большинство граждан отмечают, скорее, негативное влияние такого гостеприимства на собственную жизнь.