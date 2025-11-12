В Ираке завершились парламентские выборы

Это только первый шаг большой политической трансформации. Впереди выборы главы государства, который займет пост после голосования нового Совета представителей. Кандидата на пост премьер-министра там выдвигает самая крупная фракция. По регламенту новоизбранный президент поручит ему сформировать Кабинет министров. Таким образом, за избирательным процессом может последовать полное политическое обновление руководства страны.

Мухаммед ас-Судани, премьер-министр Ирака:

Я поздравляю народ Ирака с этим демократическим праздником и историческим днем, знаменующим парламентские выборы 2025 года. Народ Ирака доказал, что именно он определяет свое будущее. Мы сделали все, чтобы обеспечить прозрачность выборов и участие международных наблюдателей, чтобы сформировать четкий и позитивный образ нашей страны и ее официальных институтов.

Всего правом голоса в Ираке обладают свыше 21 миллиона избирателей. Первыми проголосовали правоохранители и беженцы – более 1 миллиона 300 тысяч человек. Такая мера помогла избежать возможных беспорядков в день всеобщего голосования. На 329 мест в парламенте баллотировались почти 8 тысяч кандидатов. Особое внимание уделили представительству женщин – четверть мест зарезервировано за ними. За ходом голосования следили наблюдатели от ООН и Лиги арабских государств.