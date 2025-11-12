Беларусь принимает участие в первой Парламентской конференции спикеров в Пакистане

О мире, безопасности и развитии в эти дни говорят в Исламабаде. В Пакистане проходит первая Парламентская конференция спикеров. В работе форума принимает участие председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в мероприятии участвуют представители около 40 государств. Белорусский сенатор провел ряд встреч и озвучил позицию нашей страны по ключевым вопросам повестки дня. Так, Сергей Алейник подчеркнул, что Минск и Исламабад выступают со схожими взглядами, конструктивно взаимодействуют в международных организациях, поддерживают друг друга. По словам представителя Беларуси, в построении более справедливого мирового порядка все большую роль играют новые центры многополярности – такие организации, как ШОС и БРИКС.

Парламентарий отметил, что игнорирование принципа неделимости безопасности отдельными странами Запада спровоцировало сложную ситуацию в регионе Восточной Европы, включая конфликт в Украине. Среди вызовов названы незаконные санкции, торговые и валютные войны, протекционизм, визовые ограничения и закрытие границ. Беларусь выступает за перезагрузку системы международной безопасности и отказ от незаконной санкционной политики.