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Новости по тегу #Сирия

В Сирии проходят массовые протесты из-за резкого роста цен на топливо
16 сентября 2026 07:24

В Сирии проходят массовые протесты из-за резкого роста цен на топливо

На севере Сирии жара превращает лагеря в смертельно опасные зоны
03 августа 2026 08:45

На севере Сирии жара превращает лагеря в смертельно опасные зоны

Американская авиация нанесла массированные удары по территории Сирии
11 января 2026 08:23

Американская авиация нанесла массированные удары по территории Сирии

Трамп принял в Белом доме временного президента Сирии Аш-Шараа
12 ноября 2025 07:26

Трамп принял в Белом доме временного президента Сирии Аш-Шараа

Сирийская провинция Латакия охвачена масштабными лесными пожарами
25 сентября 2025 05:17

Сирийская провинция Латакия охвачена масштабными лесными пожарами

США сняли ряд санкций с Сирии
01 июля 2025 07:21

США сняли ряд санкций с Сирии

Дипломаты посольства Беларуси в Сирии вернулись в Минск
16 декабря 2024 06:43

Дипломаты посольства Беларуси в Сирии вернулись в Минск

В Сирии приостановили действие конституции и работу парламента
13 декабря 2024 17:48

В Сирии приостановили действие конституции и работу парламента

ООН: более 1 млн жителей Сирии покинули дома, спасаясь от повстанцев и боевых действий
13 декабря 2024 10:50

ООН: более 1 млн жителей Сирии покинули дома, спасаясь от повстанцев и боевых действий

Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама
02 декабря 2024 10:40

Правительственные войска Сирии укрепили оборону на севере провинции Хама

На экстренном заседании Совбез ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Алеппо
26 сентября 2016 07:12

На экстренном заседании Совбез ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Алеппо