Новости по тегу #Сирия

По временному прейскуранту, введенному в конце прошлой недели, цены выросли на 25-40 % – сильнее всего подорожало дизельное топливо.
Лагеря не имеют стабильного водоснабжения. Люди вынуждены покупать воду по ведру, чтобы охладить детей или наполнить импровизированные емкости.
По некоторым данным более 20 самолетов США атаковали порядка 35 целей на сирийской земле, выпустив свыше 90 ракет и бомб.
Это первый официальный визит сирийского лидера в Штаты.
Стихия унесла жизнь двух пожарных.
Речь идет об ограничениях, действовавших в отношении Дамаска с 2004 года.
В столице Ливана развернут временный Консульский пункт дипмиссии Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам.
Такое решение приняло переходное правительство.
На севере ведут бои курдские формирования, на западе – набирает силу Исламское государство. Террористы, которых теперь некому остановить, берут под контроль все больше городов и поселков, грабя и убивая их жителей.
Сирийские военные самолеты наносят авиаудары по боевикам и путям их снабжения. За ночь армия смогла оттеснить мятежников к северной части провинции.
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