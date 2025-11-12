Мощная магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле – ИКИ РАН

На Земле зарегистрирована сильная магнитная буря уровня G4.7, пишет ТАСС со ссылкой на лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, масштаб текущей магнитной бури – планетарный. Ее уровень практически достигает отметки G5 (экстремально сильная) по пятибалльной шкале.

К возмущению магнитного поля привел приход первого из 3-х плазменных облаков, еще 2 прогнозируются в течение текущих суток в связи с экстремальным ростом вспышечной активности на Солнце. Пиковое воздействие ожидается в середине суток.

Ученые отмечают, что реальная геомагнитная ситуация отличается от более ранних прогнозов, что сложно объяснить. Допускалось, что уровень бурь составит G1-G2.

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