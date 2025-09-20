Закрытие границ Польшей парализовало основной грузовой маршрут из Китая в ЕС

Ждать оттепели в приграничных делах – как минимум с Польшей – в ближайшее время вряд ли стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой вывод можно сделать из заявлений официальной Варшавы, на которые она к тому же скупится.

Напомним, чуть больше недели назад польской стороной были закрыты все погранпереходы с Беларусью. Объяснили это интересами безопасности на фоне российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Но маневры уже завершились, а рубежи по-прежнему на замке. И будут оставаться таковыми, сообщает Варшава, пока не будет завершено некое расследование.