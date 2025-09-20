Закрытие границ Польшей парализовало основной грузовой маршрут из Китая в ЕС

Ждать оттепели в приграничных делах – как минимум с Польшей – в ближайшее время вряд ли стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой вывод можно сделать из заявлений официальной Варшавы, на которые она к тому же скупится.
Напомним, чуть больше недели назад польской стороной были закрыты все погранпереходы с Беларусью. Объяснили это интересами безопасности на фоне российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Но маневры уже завершились, а рубежи по-прежнему на замке. И будут оставаться таковыми, сообщает Варшава, пока не будет завершено некое расследование.
Однако «анализ ситуации» польскими спецслужбами может и не случиться. Ведь там, как всегда, заняты выдумыванием угроз, и на реальную оценку обстановки времени не остается. Не исключено, что в этой ситуации Варшава, нашла еще одну лазейку для дестабилизации ситуации в регионе. Раньше напряженную атмосферу создавали бесконечные потоки контингента НАТО у восточных границ Евросоюза. Сегодня к ним добавился и беспорядок в сфере международных грузоперевозок.
Поляки, перекрыв границу, парализовали маршрут, по которому проходит 90 % железнодорожных грузов из Китая в ЕС. Теперь последней надеждой Евросоюза осталась Литва, которая, видимо, впервые за долгие годы играет хоть какую-то роль для Брюсселя. В то же время литовские службы пропускают лишь 15 % грузовиков от нормы. При этом в Вильнюсе не задумываются о том, что убытки за своего польского соседа когда-нибудь придется возмещать и ей.
ГПК: въезда в Евросоюз ожидают свыше 1,3 тысяч большегрузов.