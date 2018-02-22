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Трамп предложил вооружить учителей и нанимать для охраны учебных заведений бывших военных

22 февраля 2018 09:44
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Новости США. Оружие на территории школ теперь будут носить помощники шерифа в американском округе Бровард. На такие меры стражи порядка вынуждены пойти, чтобы защитить учащихся от возможных нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трамп предложил вооружить учителей и нанимать для охраны учебных заведений бывших военных-1

  

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Также президент страны предложил вооружить учителей и нанимать в качестве охранников в учебные заведения бывших военных, которые в случае опасности смогут быстро и правильно среагировать на угрозу.  

Между тем в США не стихает волна протестов школьников и педагогов, поднявшаяся после стрельбы во Флориде. Они выступают за ужесточение продажи оружия.  

Трамп предложил вооружить учителей и нанимать для охраны учебных заведений бывших военных-4

  

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Напоминаем, 21 февраля Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект запрещающий продажу «скользящих прикладов». А уже на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в учебных заведениях с властями некоторых штатов.  

# Фотофакт # Стрельба в США # Дональд Трамп

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