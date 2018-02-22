Трамп предложил вооружить учителей и нанимать для охраны учебных заведений бывших военных

Новости США. Оружие на территории школ теперь будут носить помощники шерифа в американском округе Бровард. На такие меры стражи порядка вынуждены пойти, чтобы защитить учащихся от возможных нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я был в классе. Всё, что я слышал – это выстрелы». Очевидец о стрельбе в школе США

Также президент страны предложил вооружить учителей и нанимать в качестве охранников в учебные заведения бывших военных, которые в случае опасности смогут быстро и правильно среагировать на угрозу.

Между тем в США не стихает волна протестов школьников и педагогов, поднявшаяся после стрельбы во Флориде. Они выступают за ужесточение продажи оружия.