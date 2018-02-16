Самое массовое убийство за 5 лет в США. Что известно об обвиняемом в расстреле 17 человек в школе

Новости США. Флоридский стрелок признал свою вину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суд предъявил 19-летнему подозреваемому обвинения в предумышленном убийстве 17-ти человек.

До начала разбирательства ему отказано в освобождении под залог. Как выяснилось, злоумышленник давно был известен полиции. Он часто угрожал соседям расправой и убивал домашних животных, из-за чего правоохранители регулярно к нему наведывались.

Сегодня, 16 февраля, в США скорбят по погибшим школьникам. На административных зданиях до 19 февраля будут приспущены флаги. Это самое массовое убийство за последние пять лет в Америке.