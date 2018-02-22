Неизвестный забросал гранатами посольство США в Черногории и покончил с собой

Новости Черногории. В столице Черногории Подгорице неизвестный совершил нападение на посольство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Черногории. В столице Черногории Подгорице неизвестный совершил нападение на посольство США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина бросил в сторону диппредставительства несколько гранат, после чего подорвал и себя. Место происшествия оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность и мотивы злоумышленника.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Зданию урон также не был нанесен.